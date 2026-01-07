Sneg i ledena kiša u Srbiji: Na istoku crveni meteo-alarm, poplave i nestanak struje u više regiona

Prema prognozi RHMZ, danas će u Srbiji pasti 10 do 15 centimetara snega, lokalno i više, a na istoku i jugoistoku pada ledena kiša.

Na istoku i jugoistoku je na snazi crveni meteo-alarm, a narandžasti u ostatku zemlje. Deo potrošača u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu i dalje nema struju. Vanredna situacija u Osečini, Loznici, Krupnju, Malom Zvorniku, delu Prijepolja i Vladimircima. Poplavljena vikend-naselja u celom toku Drine od Ljubovije do Loznice. Loznica: Vodostaj Drine stagnira, uskoro normalizacija elektrosnabdevanja Na četvrtoj vanrednoj sednica Gradskog štaba za vanredne situacije u