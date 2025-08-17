MUP: Privedeno 56 osoba, povređeno šest policijskih službenika

Tokom jučerašnjih neprijavljenih javnih okupljanja u Srbiji povređeno je ukupno šest policijskih službenika, dovedeno je 56 lica, zadržano 16 osoba zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu, dok će protiv 35 lica biti podnete prekršajne prijave, saopšteno je iz MUP-a.

U Policijsku upravu za grad Beograd dovedeno je 27 lica, zadržano je jedno lice, a protiv 22 osobe biće podnete prekršajne prijave. U Policijsku upravu u Valjevu dovedeno je 29 lica, zadržano je 15 osoba, protiv 13 lica biće podnete prekršajne prijave, a povređeno je šest policijskih službenika Žandarmerije, svi sa lakšim telesnim povredama, saopšteno je iz MUP-a. Na protestu u Valjevu, ekipa RTS-a zabeležila je trenutak kada je policajac Dejan Luković pogođen