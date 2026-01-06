Zvaničnici iz regiona čestitaju Badnji dan i Božić pravoslavnim vernicima

ZAGREB - Hrvatski premijer Andrej Plenković čestitao je danas Badnji dan i Božić vernicima koji ove praznike obeležavaju po Julijanskom kalendaru i poželeo da im domovi budu ispunjeni zdravljem, ljubavlju i veseljem.

"Radosni praznik Isusovog rođenja prilika je da pošaljemo poruke mira, solidarnosti, međusobnog uvažavanja i tolerancije. U današnjem vremenu kada je celi svet suočen s brojnim izazovima, važnije je nego ikada negovati partnerstvo, uzajamno poštovanje i međusobni dijalog te zajednički raditi na boljitku Hrvatske" naveo je hrvatski premijer. On je vernicima poželeo da im duh najradosnijeg hrišćanskog praznika podari snage za sve buduće izazove, a njihove domove