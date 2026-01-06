Opština Mionica: Janković građanima čestitao Badnji dan i simbolično uručio zlatnike za česnice

Na Badnji dan, tradicionalno, predsednik opštine Mionica Boban Janković, simbolično je uručio zlatnike za česnice protonamesniku mioničke crkvene opštine, Aleksandru Vasiljeviću i čestitao praznike Hristovog rođenja episkopu valjevskom, gospodinu Isihiju i svim vernicima. -Uručenjem zlatnika želimo da simbolično prenesemo duh zajedništva i blagostanja koje Božić donosi. Neka predstojeći praznici ispune naše domove i srca toplinom, mirom i zajedništvom- poželeo je