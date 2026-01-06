"Poseban praznik koji slavi mir" Premijer i ministri u Vladi Srbije čestitali Badnji dan i Božić (foto)

Naveli su da je Božić poseban praznik koji slavi mir, poštovanje, radost i ljubav Poželeli dobro zdravlje i porodičnu slogu Premijer Đuro Macut i ministri u Vlade Srbije čestitali su Badnji dan patrijarhu srpskom Porfiriju, sveštenstvu Srpske pravoslavne crkve i svim građanima pravoslavne veroispovesti i poželeli mir, dobro zdravlje i porodičnu slogu. Macut je posetio Hram svetog Save u Beogradu i tom prilikom čestitao sveštenstvu SPC i vernicima Badnji dan i Božić