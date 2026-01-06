Krkobabić čestitao Božić pravoslavnim vernicima

Beta pre 4 sati

Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić čestitao je Božića pravoslavnim vernicima, monaštvu, sveštenstvu i patrijarhu srpskom Porfiriju.

"Neka Božić, praznik rađanja, nade, ljubavi i pomirenja u sve domove vernika donese mir, sreću, slogu i blagostanje. Danas, u trenucima ratnih vihora koji svakodnevno odnose ljudske živote na mnogim meridijanima naše planete, kao nikada pre, neophodni su nam jedinstvo i sloga, kako bismo sačuvali mir, živote i imovinu naših ljudi načitavoj teritoriji Srbije", naveo je Krkobabić, saopštio je njegov kabinet.

On je istakao da je "dan Hristovog rođenja dostojanstvena prilika za ispoljavanje ljudske solidarnosti i međugeneracijskog poštovanja: mlađih sa starijima, starijih sa mladima, bogatih sa siromašnima, gradova sa selima".

"Vernicima u selima Srbije želim nastavak preporoda sela i uspešnu, rodnu godinu. Neka svetlost Božića posebno prodre u domove dobitnika 4.000 seoskih kuća, sa više od 17.000 dece, žena i muškaraca. Mir Božji – Hristos se rodi", navedo je u čestitki Krkobabić.

(Beta, 06.01.2026)