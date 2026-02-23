I šesti profesor od jutros suspendovan u Petoj beogradskoj gimnaziji

Ukupno šest profesora Pete beogradske gimnazije suspendovano je danas.

Nakon što su jutros Violeta Kecman i Rastko Jevtović, profesori srpskog u Petoj beogradskoj gimnaziji, suspendovani zbog navodnog urušavanja ugleda škole, suspenzija je izrečena i profesorima istorije Marku Pištalu i Jeleni Kostić, potvrdio je za Danas Nemanja Milošević, iz Saveta roditelja ove škole. Potom je stigla vest da je suspendovan i profesor filozofije Nebojša Marjanović, a zatim i njegov kolega, takođe profesor filozofije Mihailo Arsenijević. – Profesori