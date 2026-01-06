Hitan apel „Puteva Srbije“: Stižu sneg i ledena kiša, oprezno za volanom

Nedeljnik pre 1 sat
Hitan apel „Puteva Srbije“: Stižu sneg i ledena kiša, oprezno za volanom

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ uputilo je hitan apel svim učesnicima u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i ne kreću na put bez obavezne zimske opreme, jer se danas i tokom sutrašnjeg dana očekuju opasni vremenski uslovi.

Iako su putevi trenutno prohodni, meteorolozi najavljuju pojavu kiše koja će se lediti pri tlu, kao i intenzivne snežne padavine za Božić, zbog čega je neophodno prilagoditi brzinu uslovima na putu. Upozorenje na poledicu i novi snežni pokrivač Prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, vozače očekuju teški uslovi za vožnju u naredna dva dana. Danas, 6. januara do kraja dana, kao i sutra, 7. januara u jutarnjim, prepodnevnim i večernjim satima očekuje
