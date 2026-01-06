„Zimske čarolije“ postale retka pojava u Srbiji

Zvanični podaci pokazuju kako je broj mraznih dana, koji su neophodni za opstanak snega, opao poslednjih godina u odnosu na nekadašnju normalu

U nedelju 4. januara 2026, u Beogradu, većem delu Vojvodine i ponekim drugim mestima desilo se nešto što je, nažalost, sada već postalo nesvakidašnje u nizijskoj Srbiji: pao je sneg, i zadržao se. Zvanično je bilo zabeleženo oko 20 centimetara u Beogradu, a najviše gotovo 40 centimetara u Sremskoj Mitrovici. Mada je već narednog dana umesto snega pala – kiša, makar u nedelju su stanovnici više gradova u Srbiji najzad mogli da uživaju u grudvanju i pravljenju Sneška