Srbija ulazi u snežni haos: Ledena kiša večeras, sutra i do 15 cm novog snega

Moj Novi Sad pre 2 sata
Srbija ulazi u snežni haos: Ledena kiša večeras, sutra i do 15 cm novog snega

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da Srbiju tokom večeri i narednih dana očekuju izrazito nepovoljni vremenski uslovi, uz ledenu kišu, sneg i nagli pad temperature.

Tokom večeri na području zapadne i severne Srbije kiša će se lediti na tlu, ponegde će padati i sneg, dok se na jugozapadu, jugu i jugoistoku očekuje kiša slabog i umerenog intenziteta. Kasnije uveče i tokom noći ka sredi, na severu i zapadu zemlje kiša će preći u sneg. Sutra, u sredu 7. januara, biće oblačno i hladno u većem delu Srbije, uz snežne padavine i povećanje visine snežnog pokrivača, naročito u severnim, zapadnim, centralnim i jugozapadnim krajevima.
Otvori na mojnovisad.com

Povezane vesti »

Vreme sutra: Ledena kiša i intenzivne snežne padavine

Vreme sutra: Ledena kiša i intenzivne snežne padavine

Vesti online pre 44 minuta
Kad padne sneg - i zadrži se: Sve ređa i sve kraća pojava u Srbiji

Kad padne sneg - i zadrži se: Sve ređa i sve kraća pojava u Srbiji

N1 Info pre 2 sata
„Beli Božić“ u Srbiji: Praznični dan sa snegom i ledenom kišom, vozačima apel da budu oprezni

„Beli Božić“ u Srbiji: Praznični dan sa snegom i ledenom kišom, vozačima apel da budu oprezni

Nedeljnik pre 2 sata
"Ovo će biti najhladniji dan": Meteorolog Todorović dao prognozu za naredne dane

"Ovo će biti najhladniji dan": Meteorolog Todorović dao prognozu za naredne dane

Mondo pre 2 sata
„Zimske čarolije“ postale retka pojava u Srbiji

„Zimske čarolije“ postale retka pojava u Srbiji

Vreme pre 4 sati
"Mogući problemi u snabdevanju hranom, grejanjem i strujom" RHMZ nastavlja da niže dramatična upozorenja za Badnje veče…

"Mogući problemi u snabdevanju hranom, grejanjem i strujom" RHMZ nastavlja da niže dramatična upozorenja za Badnje veče: Opasna pojava napraviće haos

Blic pre 4 sati
Snežni pokrivač u Srbiji: Zašto su grudvanje i sneško sve ređe i sve kraće pojave?

Snežni pokrivač u Srbiji: Zašto su grudvanje i sneško sve ređe i sve kraće pojave?

Euronews pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SnegRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

RHMZ izdao večeras novo upozorenje

RHMZ izdao večeras novo upozorenje

Danas pre 29 minuta
(Video) Prosidba na Badnje veče Policajac večeras oduševio Srbiju: Kada je njegova izabranica rekla da, usledio je…

(Video) Prosidba na Badnje veče Policajac večeras oduševio Srbiju: Kada je njegova izabranica rekla da, usledio je veličanstven vatromet

Blic pre 39 minuta
Vlast do mejlova N1 uz jutarnju kafu? Veze Vladice Tintora, britanske firme za prikupljanje podataka i nadziranja komunikacija…

Vlast do mejlova N1 uz jutarnju kafu? Veze Vladice Tintora, britanske firme za prikupljanje podataka i nadziranja komunikacija nezavisnih medija

Danas pre 1 sat
Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 2. kolu?

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 2. kolu?

Danas pre 59 minuta
Kopaonik u plusu, Beograd u minusu: Meteorolog Nedeljko Todorović otkriva šta nas još čeka ove zime

Kopaonik u plusu, Beograd u minusu: Meteorolog Nedeljko Todorović otkriva šta nas još čeka ove zime

Danas pre 2 sata