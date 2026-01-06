Srbija ulazi u snežni haos: Ledena kiša večeras, sutra i do 15 cm novog snega

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da Srbiju tokom večeri i narednih dana očekuju izrazito nepovoljni vremenski uslovi, uz ledenu kišu, sneg i nagli pad temperature.

Tokom večeri na području zapadne i severne Srbije kiša će se lediti na tlu, ponegde će padati i sneg, dok se na jugozapadu, jugu i jugoistoku očekuje kiša slabog i umerenog intenziteta. Kasnije uveče i tokom noći ka sredi, na severu i zapadu zemlje kiša će preći u sneg. Sutra, u sredu 7. januara, biće oblačno i hladno u većem delu Srbije, uz snežne padavine i povećanje visine snežnog pokrivača, naročito u severnim, zapadnim, centralnim i jugozapadnim krajevima.