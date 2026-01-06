Vremeplov: Umro Jozef Dobrovski, otac slavistike

Tanjug
NOVI SAD - Na današnji dan 1829. godine umro je češki slavista Jozef Dobrovski, otac slavistike, središnja ličnost češkog narodnog preporoda. Autor je češke gramatike i gramatike staroslovenskog jezika. Proučavao je sve slovenske jezike i književnosti a posebno rad slovenskih prosvetitelja Ćirila i Metodija zatim slovenske azbuke i staroslovenski jezik. Dela: "Istorija češkog jezika i književnosti", "Gramatika češkog jezika", "Gramatika staroslovenskog jezika", slavističke zbirke "Slavin", "Slovanka".

1169 - Francuska i Engleska sklopile su mir prilikom susreta u Monmiraju kraljeva Luja VII i Henrija II. 1367 - Rođen je engleski kralj Ričard II, koji je na presto došao u desetoj godini, nasledivši dedu Edvarda III. Tokom vladavine do 1399. kad ga je zbacio rođak Henri Bolingbrok proglasivši se kraljem Henrijem IV, bio je prinuđen da od nezadovoljnog visokog plemstva grčevito brani prerogative kraljevske vlasti.
