Vlada Srbije usvojila više uredbi i zaključaka za podršku privredi

Forbes pre 2 sata
Vlada Srbije usvojila više uredbi i zaključaka za podršku privredi

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici više uredbi i zaključaka o utvrđivanju programa podrške privredi.

Među njima je i Uredba o utvrđivanju Programa za podsticaj razvoja prerađivačkih kapaciteta u oblasti proizvodnje vina, piva i jakih alkoholnih pića od 100 odsto domaće sirovine u 2026. godini, za koji su predviđena bespovratna sredstva u iznosu od 150 miliona dinara. Sredstva za realizaciju ovog programa predstavljaju „de minimis“ pomoć i opredeljena su za podršku preduzetnicima, mikro i malim privrednim društvima registrovanim u Agenciji za privredne registre i u
