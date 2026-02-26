Srpske naučnice u finalu prestižnog međunarodnog takmičenja

Naučnice Milica Bajčetić i Jelena Čolić predstavljaće Srbiju u finalu prestižne regionalne nagrade “International Medis Awards for Medical Research”, saopšteno je danas.

Dve naučnice iz Srbije našle su se među 18 najboljih istraživača iz 11 zemalja srednje i istočne Evrope, navedeno je u saopštenju organizatora nagrade. U konkurenciji 246 naučnih radova iz Češke, Slovačke, Austrije, Slovenije, Mađarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Bugarske i Severne Makedonije, međunarodni stručni žiri odabrao je po dva finalista u devet medicinskih oblasti: ginekologiji, dermatologiji, pulmologiji, neurologiji, farmakologiji,