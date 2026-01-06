Vremenska prognoza za utorak, 6. januar: Danas oblačno i hladno, ponegde ledena kiša

Beta pre 21 minuta

U Srbiji će danas biti oblačno, na severu i zapadu će padati sneg, dok će u ostalim krajevima mestimično padati kiša koja će se ponegde lediti, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Kiša će se lediti pri tlu u zapadnim, centralnim i istočnim krajevima, uz postepeni prelazak kiše u sneg, a na jugu i jugoistoku zemlje kiša se očekuje u toku večeri. U toku noći ka sredi, na severu i zapadu zemlje očekuje se jačanje padavina.

Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, na jugu južni. Najniža temperatura biće od minus dva do jedan stepen, najviša dnevna od minus jedan do tri.

U Beogradu će biti oblačno i hladno sa slabim snegom, a na širem području je uveče moguća i kratkotrajna ledena kiša. Temperatura će se kretati od minus jedan do nula stepeni.

(Beta, 06.01.2026)