Vremenska prognoza za utorak, 6. januar: Danas oblačno i hladno, ponegde ledena kiša

Beta pre 21 minuta

U Srbiji će danas biti oblačno, na severu i zapadu će padati sneg, dok će u ostalim krajevima mestimično padati kiša koja će se ponegde lediti, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Kiša će se lediti pri tlu u zapadnim, centralnim i istočnim krajevima, uz postepeni prelazak kiše u sneg, a na jugu i jugoistoku zemlje kiša se očekuje u toku večeri. U toku noći ka sredi, na severu i zapadu zemlje očekuje se jačanje padavina.

Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, na jugu južni. Najniža temperatura biće od minus dva do jedan stepen, najviša dnevna od minus jedan do tri.

U Beogradu će biti oblačno i hladno sa slabim snegom, a na širem području je uveče moguća i kratkotrajna ledena kiša. Temperatura će se kretati od minus jedan do nula stepeni.

(Beta, 06.01.2026)

Pročitajte još

Saobraćaj u Novom Sadu: Sneg pravi probleme vozačima

Saobraćaj u Novom Sadu: Sneg pravi probleme vozačima

Radio 021 pre 24 sata
U Srbiji oblačno sa snegom, moguća ledena kiša

U Srbiji oblačno sa snegom, moguća ledena kiša

Nova pre 24 sata
Stigli i agregati! Nevreme napravilo haos u ovom delu Srbije. Oglasila se Elektrodistribucija: Sve naše ekipe su od juče na…

Stigli i agregati! Nevreme napravilo haos u ovom delu Srbije. Oglasila se Elektrodistribucija: Sve naše ekipe su od juče na terenu u izuzetno teškim uslovima.

Dnevnik pre 24 sata
Tek će da veje! Očekuje se novih 10 do 20 cm snega, evo kada i gde: Ovo je detaljna prognoza za Božić u Srbiji

Tek će da veje! Očekuje se novih 10 do 20 cm snega, evo kada i gde: Ovo je detaljna prognoza za Božić u Srbiji

Telegraf pre 24 sata
Oprez! Pada ledena kiša, a evo gde veje sneg: Najkritičnije u ovom delu Srbije

Oprez! Pada ledena kiša, a evo gde veje sneg: Najkritičnije u ovom delu Srbije

Telegraf pre 24 sata
Spremite se! Opasne vremenske (ne)prilike očekuju Srbiju, evo kakav je Božić pred nama

Spremite se! Opasne vremenske (ne)prilike očekuju Srbiju, evo kakav je Božić pred nama

Telegraf pre 24 sata
Oglasila se Elektrodistribucija Srbije zbog kvarova na mreži širom zemlje

Oglasila se Elektrodistribucija Srbije zbog kvarova na mreži širom zemlje

Telegraf pre 24 sata

Ključne reči

SnegVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Vremenska prognoza za utorak, 6. januar: Danas oblačno i hladno, ponegde ledena kiša

Vremenska prognoza za utorak, 6. januar: Danas oblačno i hladno, ponegde ledena kiša

Beta pre 21 minuta
U Kubi zastave na pola koplja zbog smrti 32 specijalca u Venecueli

U Kubi zastave na pola koplja zbog smrti 32 specijalca u Venecueli

Beta pre 41 minuta
Vremeplov: Umro Jozef Dobrovski, otac slavistike

Vremeplov: Umro Jozef Dobrovski, otac slavistike

RTV pre 6 minuta
U Kubi zastave na pola koplja zbog smrti 32 specijalca u Venecueli

U Kubi zastave na pola koplja zbog smrti 32 specijalca u Venecueli

Danas pre 31 minuta
Bogosluženje u Hramu Svetog Save na Badnji dan

Bogosluženje u Hramu Svetog Save na Badnji dan

Danas pre 2 sata