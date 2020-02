Uglavnom sunčano i toplo

Glas Zapadne Srbije pre 2 sata

U Srbiji se danas očekuje toplo, u većem delu dana pretežno sunčano, a samo se u severnim krajevima ujutro i pre podne očekuje prolazno naoblačenje, ponegde sa slabom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS). Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od pet do 11 stepeni, na jugoistoku od 0 do dva, najviša dnevna od 15 do 20. U utorak pretežno oblačno, ujutro i pre podne u severnim, do kraja dana i ostalim krajevima