Spremite se stiže jaka oluja u zapadnu Srbiju praćena vetrom i snegom

Glas Zapadne Srbije pre 55 minuta

Za oko dva sata jaka oluja praćena kišom, snegom i vetrom zahvatiće najveći deo zapadne Srbije.

Olujni talas već je stigao do Beograda, u Beogradu su kiša i vetar, a pre toga oluja je protutnjala ulicama stare Pazove gde ima polupanih stakala na stambenim i ugostiteljskim objektima. Prema najavama meteorologa u toku noći biće oblačno i vetrovito, kiša će preći u sneg, na planinama povećanje snežnog pokrivača i snežnih nanosa. Sutra će najniža temperatura biti od -2 do 2, a najviša dnevna od 1 do 4 stepena. GZS