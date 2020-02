Đukanović: Nemam zajednički biznis sa Vučićem

Danas pre 1 sat | Piše: Beta

Crnogorski predsednik Milo Đukanović izjavio je večeras da su njegovi odnosi sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem lišeni bilo kakve misterije i odbacio ocene da sa njim ima zajednički biznis u projektu Beograd na vodi.

„Ova pitanja ne mogu biti tretirana kao agenda ličnih odnosa između mene i Vučića. To da Vučić i ja imamo zajednički biznis je potpuna besmislica lišena bilo kakvog utemeljenja, to je još jedna izmišljotina. Naši odnosi su civilizovani sa mnoštvom razlika. Pokušavamo da doprinesemo mogućim odnosima, odnosno doprinosimo regionalnoj stabilnosti“, istakao je Đukanović. On je dodao nikada nije pristao da uđe u ulogu neprijatelja Srbije koliko god su se sa raznih adresa