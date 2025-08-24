UKRAJINSKA KRIZA Ukrajina uvela sankcije firmama koje podržavaju Rusiju; Gančev: Približavamo se predgrađu Kupjanska

MOSKVA/KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.278. dan. Ruski PVO sistemi oborili su protekle noći 95 ukrajinskih dronova iznad ruskih regiona. Jedna osoba poginula u ruskom napadu dronom na Dnjepropetrovsku oblast. Volodimir Zelenski potpisao ukaze kojima stupaju na snagu sankcije firmama i građanima država koje podržavaju Rusiju u ratu protiv Ukrajine. Šef ruske regionalne administracije u Harkovskoj oblasti Vitalij Gančev izjavio je da su se ruske snage približile predgrađu Kupjanska.

Nastavljeni su međusobni napadi bespilotnim letelicama. Ukrajinska vojska saopštila je da su ruske snage lansirale gotovo 50 dronova na Ukrajinu, dok je Ministarstvo odbrane Rusije navelo da je ruska PVO oborila sedam ukrajinskih dronova. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, u međuvremenu, izjavio je da njegova zemlja neće prepustiti nijedan deo svoje teritorije. Zelenski je, takođe, potpisao dva ukaza kojima su stupili na snagu novi paketi sankcija protiv firmi