UKRAJINSKA KRIZA Ukrajina uvela sankcije firmama koje podržavaju Rusiju; Gančev: Približavamo se predgrađu Kupjanska

RTV pre 2 sata  |  RTS, Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA Ukrajina uvela sankcije firmama koje podržavaju Rusiju; Gančev: Približavamo se predgrađu Kupjanska

MOSKVA/KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.278. dan. Ruski PVO sistemi oborili su protekle noći 95 ukrajinskih dronova iznad ruskih regiona. Jedna osoba poginula u ruskom napadu dronom na Dnjepropetrovsku oblast. Volodimir Zelenski potpisao ukaze kojima stupaju na snagu sankcije firmama i građanima država koje podržavaju Rusiju u ratu protiv Ukrajine. Šef ruske regionalne administracije u Harkovskoj oblasti Vitalij Gančev izjavio je da su se ruske snage približile predgrađu Kupjanska.

Nastavljeni su međusobni napadi bespilotnim letelicama. Ukrajinska vojska saopštila je da su ruske snage lansirale gotovo 50 dronova na Ukrajinu, dok je Ministarstvo odbrane Rusije navelo da je ruska PVO oborila sedam ukrajinskih dronova. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, u međuvremenu, izjavio je da njegova zemlja neće prepustiti nijedan deo svoje teritorije. Zelenski je, takođe, potpisao dva ukaza kojima su stupili na snagu novi paketi sankcija protiv firmi
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Ukrajina slavi Dan nezavisnosti; požar na terminalu "Novateka," oštećen transformator kod kurske nuklearke

Ukrajina slavi Dan nezavisnosti; požar na terminalu "Novateka," oštećen transformator kod kurske nuklearke

RTS pre 21 minuta
uživo RAT U UKRAJINI Zvaničnici: Pentagon blokirao ukrajinske napade raketama dugog dometa na Rusiju

uživo RAT U UKRAJINI Zvaničnici: Pentagon blokirao ukrajinske napade raketama dugog dometa na Rusiju

Euronews pre 1 sat
Zelenski uveo nove pakete sankcija firmama i pojedincima koji podržavaju Rusiju: "Treba da osete pritisak sveta"

Zelenski uveo nove pakete sankcija firmama i pojedincima koji podržavaju Rusiju: "Treba da osete pritisak sveta"

Blic pre 6 sati
"Spreman sam, ali Moskva odugovlači": Zelenski rekao da je želi bilo koji format sastanka s Putinom: "Moramo zaustaviti…

"Spreman sam, ali Moskva odugovlači": Zelenski rekao da je želi bilo koji format sastanka s Putinom: "Moramo zaustaviti ubistva"

Blic pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaRusijaKijevVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Ukrajina slavi Dan nezavisnosti; požar na terminalu "Novateka," oštećen transformator kod kurske nuklearke

Ukrajina slavi Dan nezavisnosti; požar na terminalu "Novateka," oštećen transformator kod kurske nuklearke

RTS pre 21 minuta
Palestinska državnost nije rešenje: Svetski lideri da se suoče sa tri suštinska pitanja

Palestinska državnost nije rešenje: Svetski lideri da se suoče sa tri suštinska pitanja

Danas pre 31 minuta
Amerika ne dozvoljava Ukrajini da koristi oružje dugog dometa u napadu na Rusiju

Amerika ne dozvoljava Ukrajini da koristi oružje dugog dometa u napadu na Rusiju

Radio 021 pre 26 minuta
Tramp ponovo diže vojsku! Garda stiže na ulice grada koji Srbi obožavaju, guverner optužuje predsednika za zloupotrebu vlasti…

Tramp ponovo diže vojsku! Garda stiže na ulice grada koji Srbi obožavaju, guverner optužuje predsednika za zloupotrebu vlasti: "Ovo je haos!"

Blic pre 26 minuta
"Na deonici smo od 10 kilometara, a prešli smo tek 200 metara": Merc kaže da je postizanje mira u Ukrajini težak zadatak

"Na deonici smo od 10 kilometara, a prešli smo tek 200 metara": Merc kaže da je postizanje mira u Ukrajini težak zadatak

Euronews pre 16 minuta