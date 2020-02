Ni poen, ni asistencija, ovo je potez večeri košarkaškog genija Nikole Jokića!

Sportske.net pre 1 sat | Sportske.net

Kakav čovek!

Ponovo je Nikola Jokić briljirao sinoć u pobedi svog Denvera nad Portlandom 127:99. Srbin je ostvario dabl-dabl učinak, 29 poena i 13 skokova, a malo je falilo da upiše i 10. asistenciju. Ipak, navijači bruje o genijalnom potezu momka iz Sombora koji je na prilično jednostavan, ali veoma inteligentan način rešio situaciju ispod svog koša. Kao na basketu... Genius Jokic, Block and then touches it gently to get it out of bounds off of CJ pic.twitter.com/6fdadfbanR —