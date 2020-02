Sjajni Jokić ukrotio Lilarda (VIDEO)

Vesti online pre 2 sata

Denver na svom terenu pregazio Portland sa 127:99 (37:28, 27:10, 36:36, 27:25).

Portlandov as Demjen Lilard u poslednjih osam utakmica, bilo u pobedama ili u porazima, nijednom nije dao manje od 30 poena, a triput je to bilo najmanje 50. Koliko je Denver dobro igrao, govori i ubedljiv uspeh, a i to što je neumoljivi košgeter postigao samo 21 poen. Briljirao je Nikola Jokić, najbolji u tri statističke kategorije u oba tima. Dao je za 31 minut u igri 29 poena (4-4 slobodna bacanja, 8-12 za dva, 3-5 za tri), a imao je 13 skokova (četiri u napadu)