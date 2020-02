Šešelj o incidentu na promociji: Imamo pravo da sprečimo da nas neko ometa na našem skupu (VIDEO)

Beta pre 2 sata

Predsednik Srpske radikalne stranke (SRS) Vojislav Šešelj izjavio je danas da SRS nije želela nikakav nered na promociji njegove knjige o Srebrenici ali i dodao da članovi stranke imaju pravo da spreče svakog ko ometa njihove skupove.

On je novinarima u Skupštini Srbije rekao da u principu, na sve promocije SRS može doći ko želi, jer u stranci kako je naveo, ne vode računa ko je kakve ideološke orijentacije, ali i dodao su da problem uoči sinoćnje promocije u Beogradu izazvali aktivisti više NVO koji su "celog dana vodili kampanju" protiv predstavljanja knjige "U Srebrenici nije bilo genocida".

"Na promociju su došli oni koji tvrde da se u Srebrenici dogodio genocid a mi smo još ranije predlagali Skupštini da svako ko to tvrdi treba da bude kažnjen sa 20 godina zatvora jer to je takva laž i tolika se šteta nanosi srpskim nacionalnim interesima da se to mora zaustaviti", kazao je lider radikala.

Šešelj je naveo da po obaveštenjima koje je dobio, nije bilo povređenih prilikom sinoćnjeg incidenta.

"Ako je neka žena i pala, to se desilo jer se opirala pritisku da izađe. Neki muškarci koji su se siledžijski ponašali, odstranjeni su na malo grublji način. Da su ušli mirno u salu i seli, ne bismo nikog izbacivali ali oni su organizovano došli i čak hteli da dele neke svoje knjige", kazao je Šešelj.

Dodao je da je sa autoritetom predsednika stranke kojoj je službeno dozvoljeno da promoviše knjigu, rekao članovima stranke da isteraju aktiviste NVO.

"Imamo pravo da sprečimo da nas neko ometa na našem skupu. Dobili smo tri sata na raspolaganje i dužni smo da zavodimo red i da skup protekne onako kako smo mi zamislili a ne oni", kazao je Šešelj. On je dodao da nikada nije išao na skupove Fonda za humanitarno pravo, Dveri ili Udruženja Jedan od pet miliona, s ciljem da ih ometa.

(Beta, 02.06.2020)