„Gde smo ono stali?“: Studenti objavili vreme i lokacije za večerašnje proteste

Studenti u blokadi pozivaju građane da i večeras, sedmu noć zaredom, izađu na proteste širom Srbije. „Gde smo ono stali?“, pitaju studenti i navode vreme i lokacije večerašnjih okupljanja. 19.30 Poljoprivredni fakultet 20.00 Vukov spomenik 20.00 Kruzni tok kod Opštine Novi Beograd 20.30h Obrenovac, Gradski trg Sremska Mitrovica 20h Osmospratnica Sombor 20h kod Županije Požega 19h Trg slobode Zrenjanin 19.30h Trg Zorana Đinđića Valjevo 19h Gradski trg Bor 19h