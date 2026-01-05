Određen pritvor zbog poruka mržnje ispisanih na zgradi u Pančevu

Danas pre 6 sati  |  FoNet
Određen pritvor zbog poruka mržnje ispisanih na zgradi u Pančevu

Viši sud u Pančevu danas je, na predllog Višeg javnog tužilaštva, dvadesetdvogodišnjem M.

B. iz tog grada odredio pritvor u trajanju do 30 dana, zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. Krivičnom prijavom policije on se tereti da je 1. i 2. januara na fasadi zgrade u Pančevu, u ulici Mihajla Obrenovića 57, napisao grafit: „Oj Pazaru novi Vukovaru“ i „Oj Sjenice druga Srebernice“. Nakon saslušanja osumnjičenog u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu, Viši sud u Pančevu mu je odredio pritvor u
