Blic pre 5 sati
Viši sud u Pančevu je osumnjičenom odredio pritvor u trajanju od 30 dana Pritvor je određen zbog mogućnosti ometanja pravnog procesa uticajem na svedoke Policijska uprava u Pančevu je danas podnela Višem javnom tužilaštvu u Pančevu krivičnu prijavu protiv osumnjičenog M.B. (22) iz Pančeva zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. Osumnjičeni se tereti da je u toku 1. i 2. januara 2026.
Mladić ispisao skandalozan govor mržnje na zgradi u Pančevu. Policija ga uhapsila, sud odredio pritvor: Oglasilo se tužilaštvo

