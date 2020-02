Da li je uopšte bilo dileme: Partizanov heroj MVP prethodne runde Evrokupa (video)

Hot sport pre 5 sati | Aleksandar Ilić

Košarkaši Partizana savladali su Bolonju u dvorani ‘PalaDoci’, do pobede i prvog mesta došli su nakon preokreta.

U važnoj pobedi čete Andree Trinkijerija najistaknutiji bio je američki košarkaš Kori Volden koji je sa 29 poena vodio Partizan do pobede. Pored toga imao je indeks uspešnosti 33. Kada je bilo važno odgovornost je preuzeo Zagorac, a neke od važnih poena postigao je i Trifunović, ipak, najzaslužniji za pobedu bio je sjajni amerikanac. Congratulations to Torrian Walden as he becomes the MVP of Round 5! His PIR 33 was the highest in this round and his 29 points led