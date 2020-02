Vesti online pre 2 sata

Plej crno-belih je sa 29 poena „zatrpao“ koš Virtusa, uz indeks korisnosti od 33, što mu je bilo dovoljno za „titulu“ MVP 5. Kola. Congratulations to Torrian Walden as he becomes the MVP of Round 5! His PIR 33 was the highest in this round and his 29 points led @PartizanBC in a thrilling win against @Virtusbo!