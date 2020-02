Majami nije izdržao, Klipersi slavili

N1 Info pre 43 minuta | Maja Todić

U poslednjem meču noći između utorka i srede, Los Anđeles Klipersi slavili su na svom parketu protiv Majami Hita 128:111.

Majami je bio bolji tim u prvom poluvremenu, imao je vođstvo i početkom treće četvrtine, ali su Klipersi preokrenuli meč u svoju korist i došli na kraju do sigurne pobede. U pobedničkom timu prednjačili su Pol Džordž i Lendri Šamet sa po 23 poena. Džordž je imao i deset asistencija. Montrezl Herel i Lu Vilijams dali su po 14 poena. Ivica Zubac meč je završio sa 12 poena i osam skokova, a imao je i jednu ukradenu loptu i tri blokade. The drive, the dish.