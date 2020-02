Vanredna situacija u više opština, u Crnoj Travi smetovima odsečeno oko 800 ljudi

Danas pre 23 minuta | Piše: Beta/FoNet

Situacija u opštini Crna Trava i dalje je loša, jak vetar pravi smetove i otežava čišćenje puteva, a nateritoriji opštine smetovima je odsečeno oko 800 ljudi., izjavio je danas za FoNet predsednik opštine Crna Trava Slavoljub Blagojević.

„Čistimo lokalne puteve, ali je sneg veliki, ne može da se čisti brzo“, rekao je Blagojević. On je rekao i da je visina snega u ovoj opštini u proseku jedan metar, ali i da ima smetova koji su viši i od dva metra. „Zavejano je oko 800 stanovnika, 300 kilometara lokalnih puta je neprohodno, plus sto kilometara opštinskih“, rekao je Blagojević. On je rekao da je „pozitivno to ima struje i telefonskih veza“. „Državni putevi su prohodni, do Crne Trave može da se dođe,