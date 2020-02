"Gospodar Kosova" se baš osilio! Veselji preti Grenelu: Gospodine ambasadore, Aljbin je lažov!

Pravda pre 44 minuta | Kosovo onlajn

Lider opozicione DPK-a Kadri Veselji odgovorio je specijalnom izaslaniku predsednika SAD za dijalog Beograda i Prištine Ričardu Grenelu, koji je pozvao na ukidanje taksi i rekao da je premijer Aljbin Kurti po tom pitanju u pravu.

Veselji je u svom odgovoru na poruku Ričarda Grenela da SAD zahtevaju ukidanje taksi, na Tviter nalogu napisao da je Aljbin Kurti lažov. "Gospodine ambasadore, Aljbin je lažov. Moj predlog o taksi je vrlo jasan od januara 2019. Aljbin ga nije podržao i vodio je kampanju protiv toga", rekao je Veselji. Dear Ambassador, Albin is a liar! My proposal on tariffs is very clear since Jan. 2019. Albin didn't support it & campaigned against it. I'm concerned with the haste