Dačić: Srbija neće uraditi sve da bi ušla u EU

Slobodna Evropa pre 9 minuta

Šef diplomatije Srbije i lider Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić, izjavio je u nedelju da Srbija "neće uraditi sve da bi ušla u Evropsku uniju".

On je u Novom Sadu, gde je SPS održao prvi u nizu skupova kojima obeležava 30 godina postojanja, rekao da biti levičar "ne sme da znači da izdajete svoj narod". "Nijedan socijalista nikada nije izdao svoj narod. Srbija nam je najpreča i najvažnija, zato socijalisti danas govore o patriotizmu i to niko ne može da nam zabrani i mora da se zna - Srbija neće uraditi sve da bi ušla u EU, neće raditi na svoju štetu", rekao je Dačić a preneo SPS. On je kazao da