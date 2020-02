Video: Kiša kakve nije bilo 30 godina gasi požare u Australiji

Al Jazeera pre 2 sata

Ukupno 11,7 miliona hektara australske divljine od septembra je uništeno nizom velikih požara, a sad je stanovništvo suočeno s poplavama i klizištima.

Ryley Hinchcliffe via Storyful Najjača kiša u posljednjih 30 godina pogodila je Sydney i donijela poplave širom Novog Južnog Velsa, ali je istovremeno ugasila dva masivna požara u toj australijskoj državi, prenose agencije. Meteorološka služba Australije saopštila je da je u protekla četiri dana u Sidneju palo 391,6 milimetara kiše, što je tri puta više od prosjeka za februar.