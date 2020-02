Promenljivo oblačno, vetrovito i toplije

Glas Zapadne Srbije pre 2 sata

U Srbiji se danas posle vedrog jutra očekuje promenljivo oblačno, vetrovito, u većini krajeva zemlje suvo i osetno toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS).

Vetar umeren, povremeno i jak jugozapadni. Najniža temperatura od -7 na jugu do četiri stepena na severu, a najviša od šest na istoku do 19 na zapadu zemlje. Uveče i tokom noći jače naoblačenje s kišom, na visokim planinama sa snegom. U utorak i sredu umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom, na visokim planinama sa snegom. U četvrtak u većem delu zemlje suvo uz delimično razvedravanje. U petak i tokom noći novo, prolazno naoblačenje s kišom, na visokim