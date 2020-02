Radio 021 pre 1 sat | 021.rs

Delovi Podbare nemaju vode zbog havarija.

Bez vode će do 15 časova biti deo Ulice Đorđa Rajkovića, od Ulice Jaše Ignjatovića do Ulice Pavla Stamatovića. Takođe, bez vode će do 18 časova biti deo Kisačke ulice (od Dositejeve do Bulevara Jaše Tomića), deo Ulice Jovana Cvijića (od Kisačke do Karađorđeve ulice), deo Ulice Branka Radičevića i deo Ulice Đorđa Zličića. Kako navode u "Vodovodu", postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže biti produžena i proširena.