WHO: Prva vakcina protiv koronavirusa bit će dostupna za 18 mjeseci

Slobodna Evropa pre 1 sat

Prva vakcina protiv koronavirusa mogla bi biti dostupna za 18 mjeseci, izjavio je generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (World Health Organization, WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus (Gebrejesus). On je rekao da je sada potrebno iskoristiti sva dostupna sredstava. Ghebreyesus je dodao da je novi virus nazvan COVID-19, uz napomenu da je važno izbjeći predrasude, te da bi druga imena mogla biti netočna. Precizirao je da u nazivu COVID-19 - CO označava