Bajkerska serija bazirana na memoarima vikendom na RTV-u

NOVI SAD - "Bajker na tajnom zadatku" (Gangland: Undercover, 2016) je mini serija koja nas vodi u svet bajkera, i to u bajkerski klub/bandu Vagos. Serija je urađena prema memoarima "Vagos, Mongols, and Outlaws: My Infiltration of America’s Deadliest Biker Gangs", Čarlsa Falka, čoveka koji je proveo tri godine kao tajni agent/doušnik u Vagosima.

"Kada sam se nagodio da postanem doušnik, uradio sam to da bih spasao sebe. Ali, sledeće tri godine, hapšenje ovih loših momaka, postala je moja lična misija. To je bila moja prilika da se iskupim za greške, počinjene u prošlosti. Ali, za to sam platio previsoku cenu". Ovim rečima započinje priča o Čarlsu Falku. Falko je bio diler droge koji je, pošto je uhapšen, dobio ultimatum: dvadeset godina zatvora ili će postati policijski doušnik i infiltrirati se u jednu od