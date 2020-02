Peskov: Putin nije ponudio Lukašenku formiranje "super države"

Blic pre 7 sati | Tanjug

Ruski predsednik Vladimir Putin nije ponudio beloruskom kolegi Aleksandru Lukašenku da formiraju "super državu" sastavljenu od Rusije i Belorusije, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov. On je time negirao pisanje pojedinih medija da je Putin to ponudio Lukašenku. - Ne, to nije tačno - rekao je Peskov agenciji TASS. Kako se navodi, Lukašenko je ranije glasine o ujedinjavanju dve države nazvao beznačajnim pričama, navodeći da nikada nije postojala ideja