Na Antarktiku rekordnih 20 stepeni Celzijusa u februaru

Na Antarktiku je u februaru zabeleženo rekordnih 20,75 stepeni Celzijusa, rekao jedan zvaničnik za Frans pres.

Barzilski naučnik Karlos Šefer rekao je da nikad nije video tako visoku temperaturu na Antarktiku, prenosi danas Bi-Bi-Si (BBC). On je upozorio da ta temperatura izmerena 9. februara na ostrvu Sejmur, predstavlja samo jedno čitanje i nije deo dugoročnog beleženja podataka. "Ne možemo da koristimo taj podatak da predvidimo klimatske promene u budućnosti. To je jedan podatak. To je samo signal da se nešto drugačije dešava u toj oblasti", rekao je Šefer. Dva dana pre