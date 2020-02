Praznično radno vreme Doma zdravlja i JKP “Šumadija”

Ritam grada Kg pre 4 sata | Ritam Grada

Povodom Dana državnosti Srbije, Sretenja, subota, nedelja i ponedeljak 15. 16. i 17. februar su neradni dani.

Službe, trgovine i ustanove u Kragujevcu su radno vreme prilagodile prazniku. Tako Dom zdravlja dežura po sledećem rasporedu: • Služba opšte medicine: Zdravstvena stanica br.4 u ul. Svetozara Markovića Subota i ponedeljak Od 07,00 do 20,00 časova, nedelja od 07,00 do 19,00 časova Zdravstvena ambulanta Stragari od 07,00 do 12,00 časova u ambulanti, od 12,00 do 14,20 časova na terenu – svih dana • Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece U centralnom punktu u ul.