Miljković i Miljana NAPRAVILI SKANDAL, zadrugari izbezumljeni! (VIDEO)

Svet pre 1 sat

Miljković i Miljana Kulić zabiberili su predhodno veče! Pre početka emisije “Gledanje snimaka” došlo je do sukoba između Miljkovića i Miljane.

Baka Prase se ne zaustavlja! Nakon Vojaža, napao Jelenu Karleušu! Šako Polumenta opleo po estradi – “Ološi od pevača, kukavice!” Onda potkačio Karleušu i Daru! Filip Đukić zbario Ivu?! Sve vreme se UVIJALA oko njega, a onda je došlo do ERUPCIJE STRASTI! Ko bi rekao da će joj Miljković doći glave?! Miljana je njega uhodila, zbog čega je on odlučio da joj uzme cigarete, a onda je nastao haos. – Hoćeš da me pratiš – vikao je Miljković dok je držao njene cigarete. – To