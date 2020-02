U Srbiji danas oblačno i uglavnom suvo vreme

IndeksOnline pre 1 sat

BEOGRAD – U Srbiji će danas biti oblačno i uglavnom suvo vreme, jedino će ujutru na jugu zemlje ponegde biti kratkotrajne kiše, a na planinama snega, dok će uveče i tokom noći doći do smanjenja oblačnosti, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od minus jedan do pet stepeni, najviša dnevna od osam do 12. U Beogradu će danas biti umereno oblačno i suvo vreme, uz slab i umeren,