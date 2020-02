Širom Velike Britanije upozorenja od poplava opasnih po život zbog oluje Denis

Novi magazin pre 1 sat | Beta

Oluja "Denis" zahvatila je danas Veliku Britaniju, donoseći obilne padavine i jak vetar, zbog čega su otakazne stotine letova, a posebno upozorenje na snazi je u južnom Velsu.

Britanska agencija za zaštitu životne sredine objavila ja da je do sredine dana zabeležen do sada "najveći broj upozorenja na poplave" u Engleskoj, njih 594. Upozorenja su obuhvatila oblast od juga Škotske do jugozapada Engleske, pošto je nekoliko reka izrazito nabujalo. U mestu Aberdaron na jugu Velsa zabeleženi su vetrovi brzine veće od 145 kilometara na čas. Otkazano je nekoliko stotina letova i ka i iz Velike Britanije, objavile su kompanije Britiš ervejz i