Jokić imitirao Lebrona: Kralj košarka se „pocepao“ od smeha (VIDEO)

Srpski košarkaš Nikola Jokić igrao je drugu godinu uzastopno na Ol-staru NBA lige, a po svemu viđenom, utisak je da je, i te kako, uživao.

Ovoga puta je bio u timu Lebrona Džejmsa, koji je na kraju slavio sa 157:155, a Somborac je doprineo trijumfu sa 5 poena za 12 minuta provedenih na parketu. Ipak, ono što je obeležilo Nikolin nastup jeste dobro raspoloženje, kao i imitacije Lebrona Džejmsa. Naime, Srbin je tokom pauze, u poluvremenu, oponašao šu popularnog Kralja Džejmsa, a Amerikanac je uz veliki osmeh ispratio Nikolin Šou. Pogledajte kako je sve izgledalo na licu mesta: Jokic doing his best