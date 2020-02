Dačić: Srbija neće dozvoliti ukidanje Republike Srpske, to je nemoguće

Danas pre 1 sat | Piše: Beta

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocenio je danas da je u Bosni i Hercegovini (BiH) na delu tiha revizija Dejtonskog sporazuma kojom se želi ukidanje ravnopravnosti.

U intervjuu za televiziju Prva, Dačić je izjavu srpskog člana predsedništva BiH Milorada Dodika „Doviđenja BiH, dobro došao RS-egzit“ nazvao „političkom borbom“. „Nije to prazna priča nego je jasna poruka: ‘Ako nastavite sa takvom politikom ugrožavanja ravnopravnosti srpskog naroda, imaćete probleme“, rekao je on. On je naveo da Srbija neće dozvoliti ukidanje Republike Srpske i da je tako nešto nemoguće. „Stranka demokratske akcije (SDA) formirana je na politici