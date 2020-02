Crnadak: Može Goodbay BiH, ali bez mobilizacije, plača majki i dece

Danas pre 8 sati | Piše: Beta

Poslanik Partije demokratskog progresa i bivši ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak rekao je da je PDP spremna da stanu u svaku zaštitu Republike Srpske, zajedno sa ostalima koji to žele.

„Spremni smo da ne damo na Republiku Srpsku. Ali, osim hrabrosti potrebno je i znanje, pamet. Goodbye BiH? Uredu. Ako to može bez mobilizacije, plača majki i dece, ja sam za“, kazao je Crnadak. On je na taj način odgovorio na izjavu srpskog člana Predsedništva BiH Milorada Dodika, koji je svoje obraćanje poslanicima u parlamentu RS, povodom odluke Ustavnog suda BiH o poljoprivrednom zemljištu, danas počeo na engelskom: “Goodbye BiH, welcome RS-exit” (Doviđenja BiH,