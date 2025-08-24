Okupljanja protiv blokada u više od 70 opština: Građani sa skupova poslali poruku da žele normalan život: Sa njima šetao i Vučić (foto/video)

U više od 70 mesta u Srbiji sinoć su održana okupljanja građana protiv blokada, sa kojih je poručeno da blokade ometaju svakodnevno funkcionisanje, da građani žele normalan život i da se slobodno kreću i rade.

Okupljanja su održana, između ostalog, u Ubu, Inđiji, Aranđelovcu, Vrnjačkoj Banji, Loznici, Kruševcu, Leskovcu, Zrenjaninu, Doljevcu, Šidu, Obrenovcu, Trgovištu, Boru, Priboju, Kruševcu, Rumi, Raški, Kosovskoj Mitrovici, Kikindi, Staroj Pazovi, Rumi, Bačkoj Palanci, Sremskim Karlovcima, Bačkoj Topoli, Obrenovcu, Lučanima, Požarevcu, Negotinu, Beloj Crkvi, Sremskim Karlovcima, Apatinu, Kuli, Bojniku, Beloj Crkvi, Kovačici, Novoj Crnji, Vrbasu, Novom Kneževcu,