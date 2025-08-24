Blokiranjem ulica u Arandjelovcu održan SNS skup protiv blokada

Danas pre 1 sat  |  Beta
Na Trgu slobode u Aranđelovcu večeras je održan protest pod nazivom “Građani protiv blokada”, na kome su se okupile pristalice Srpske napredne stranke (SNS) iz tog grad i okolnih mesta.

Oni su formirali kolonu i krenuli u šetnju gradskim ulicama, kako bi, po rečima jednog od učesnika, “pokazali da u ovoj zemlji još ima rodoljuba”. Kolona je prošla gradskim ulicama gotovo nečujno, bez oglašavanja i bez reakcije građana i u tišini je stigla do Trga oslobođenja, javio je reporter FoNeta. Bilo jr blokirano nekoliko ulica, a građani su nosili srpsku zastavu i skandirali „Ne damo Srbiju“. Ovo je jedina šumadijska opština u kojoj je do sada organizovan
