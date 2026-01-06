Zaplenjeno skoro 34.000 pirotehničkih sredstava na improvizovanom štandu

Danas pre 6 sati  |  Beta
Zaplenjeno skoro 34.000 pirotehničkih sredstava na improvizovanom štandu

– Kragujevački inspektori Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) zaplenili su 33.636 različitih pirotehničkih sredstava, težine oko 60 kilograma eksplozivne smeše.

U saopštenju MUP-a navodi se da su pirotehnička sredstva zaplenjena prilikom kontrole nelegalne prodaje i to, kako se sumnja, od T.P. (25) koji je zatečen pored improvizovanog štanda. Protiv njega je podneta prekršajna prijava, a oduzeta pirotehnička sredstva će po ustaljenoj proceduri biće uništena nakon završenog prekršajnog postupka. Tokom pojačane kontrole, pripadnici Sektora za vanredne situacije su za vreme novogodišnjih i božićnih praznika, samo tokom
