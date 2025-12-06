Režim sve teže laže narod i posledice su sve ekstremnije

Danas, samo dve vinjete… trebalo mi je prostora za onu drugu, ispovednu. Nadam se da ne zamerate…

U biznisu i investiranju postoji jedan opštepoznat i vrlo pažljivo osluškivan fenomen, takozvani „zakon umanjenog povraćaja“ (the law of diminishing returns). Drugim rečima, u raznim situacijama kada dosadašnja strategija bazirana na istim parametrima počne da se iscrpljuje, uvođenje novog parametra u početku može da poboljša rezultate, ali se i njegova efektivnost brzo iscrpi; povećanje količine novog pristupa ne daje srazmerno povećanje rezultata. Na primer,