Glavni državni tužilac Hrvatske podneo ostavku jer je otkriveno da je mason

Glavni državni tužilac Hrvatske Dražen Jelenić saopštio je da podnosi ostavku pošto je otkriveno da je mason.

"Ovih dana su se u javnosti pojavile insinuacije vezane uz moje članstvo u masonskom udruženju. To članstvo u zakonitom udruženju ni na koji način nije uticalo na obavljanje moje dužnosti, ali su te optužbe do te mere opteretile dalje obavljanje dužnosti glavnog državnog tužioca da je ono praktički postalo nemoguće", napisao je Jelenić u saopštenju. On je naveo da je "u želji da se ovo opterećenje ne prenese na celo državno tužilaštvo, procenio da je u nastalim