Bez vode danas delovi Voždovca, Rakovice i Novog Beograda

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, građani dela Voždovca, Rakovice i Novog Beograda danas neće imati vodu.

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, građani dela Voždovca, Rakovice i Novog Beograda danas neće imati vodu. U periodu od 8.30 do 18 sati bez vode će ostati potrošači na parnoj strani Ulice vojvode Stepe, u delu od Nikšićke do Kapetana Zavišića. U istom periodu vodu neće imati ni potrošači u Bulevaru oslobođenja (od Bose Milićević do Kapetana Zavišića), u Kapetana Zavišića i Nikšićkoj (od Vojvode Stepe do Jove Ilića), Bilećkoj (od Bose Milićević do Kapetana